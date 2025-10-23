Россиян предупредили о возможных приостановках выплат пенсий

Выплата пенсий в России может быть приостановлена в некоторых случаях, сообщает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, передает RT. Согласно российскому законодательству, приостановка выплат возможна, если гражданин не получал пенсию в течение полугода по различным причинам. К таким причинам относится закрытие счета, если заявитель не подал новое заявление с актуальными реквизитами. Кроме того, выплаты могут быть остановлены, если в территориальный орган Социального фонда России (СФР) поступили документы о выезде гражданина на постоянное жительство за границу. Эти меры касаются не только страховой пенсии, но и пенсий по потере кормильца.

