Россиян могут начать штрафовать по биометрии

В России предложили идею автоматического привлечения граждан к административной ответственности с помощью систем распознавания лиц и биометрии. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на сенатор Совфеда Игоря Трескова.
Он привел в пример наказание за переход железнодорожных путей в неположенном месте, которое может обернуться штрафом до 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 1,5 тысяч рублей.
Согласно предложению, камеры будут фиксировать нарушения, а система распознавания лиц автоматически идентифицирует правонарушителя и выпишет штраф. Несмотря на отсутствие конкретного законопроекта, Тресков выразил готовность Совета Федерации выдвинуть такую инициативу, отметив необходимость быстрого и успешного прохождения согласований.
Однако представители других госведомств, включая Минюст, высказались против этой идеи. Дарья Зайкина, представитель министерства, напомнила о принципе равенства всех перед законом и необходимости создания базы биометрических данных для всех граждан. В настоящее время сдача биометрии является добровольной, и принуждение к этому может нарушить конституционные права граждан.
Фото: Ъ