Россиян могут начать штрафовать по биометрии

В России предложили автоматически привлекать граждан к административной ответственности с помощью систем распознавания лиц и биометрии, пишет «Ъ» со ссылкой на сенатора Игоря Трескова. Камеры будут фиксировать нарушения, например, переход ж/д путей в неположенном месте, а система автоматически выпишет штраф — до 500 рублей в регионах и до 1,5 тыс. в Москве и Петербурге. Законопроекта пока нет, но Совет Федерации готов его поддержать. Однако Минюст и другие ведомства выступают против, указывая на необходимость равенства перед законом и добровольность сбора биометрических данных. Принуждение к сдаче биометрии может нарушить конституционные права граждан.

В России предложили идею автоматического привлечения граждан к административной ответственности с помощью систем распознавания лиц и биометрии. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на сенатор Совфеда Игоря Трескова.

Он привел в пример наказание за переход железнодорожных путей в неположенном месте, которое может обернуться штрафом до 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 1,5 тысяч рублей.

Согласно предложению, камеры будут фиксировать нарушения, а система распознавания лиц автоматически идентифицирует правонарушителя и выпишет штраф. Несмотря на отсутствие конкретного законопроекта, Тресков выразил готовность Совета Федерации выдвинуть такую инициативу, отметив необходимость быстрого и успешного прохождения согласований.

Однако представители других госведомств, включая Минюст, высказались против этой идеи. Дарья Зайкина, представитель министерства, напомнила о принципе равенства всех перед законом и необходимости создания базы биометрических данных для всех граждан. В настоящее время сдача биометрии является добровольной, и принуждение к этому может нарушить конституционные права граждан.

Фото: Ъ