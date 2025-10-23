РНПК вошла в список дочерних компаний «Роснефти», попадающих под санкции

В связи с введением со стороны США новых санкций против российских нефтяных гигантов РНПК была включена в список дочерних компаний Роснефти, попадающих под новые ограничения. Напомним, Минфин США дал на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниям время до 22 ноября.

В связи с введением со стороны США новых санкций против российских нефтяных гигантов РНПК была включена в список дочерних компаний Роснефти, попадающих под новые ограничения.

Напомним, Минфин США дал на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниям время до 22 ноября.