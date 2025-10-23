Рецидивист обокрал дачный дом на окраине Рязани
Рецидивист обокрал дачный дом на окраине Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел полиции обратился 48-летний рязанец заметил следы взлома в своем доме. Пропали бензопила, газонокосилка и телевизор.
Оперативники установили, что к хищению может быть причастен 39-летний местный житель.
Злоумышленника задержали. Краденое изъяли.
Возбуждено уголовное дело.