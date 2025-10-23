Рецидивист обокрал дачный дом на окраине Рязани

В отдел полиции обратился 48-летний рязанец заметил следы взлома в своем доме. Пропали бензопила, газонокосилка и телевизор. Оперативники установили, что к хищению может быть причастен 39-летний местный житель. Злоумышленника задержали. Краденое изъяли. Возбуждено уголовное дело.