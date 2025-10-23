Работница больницы в Рязанской области вносила в базу ложные сведения о пациентах

Инцидент произошел в Чучковской районной больнице. Сотрудница медучреждения, по сообщению местных жителей, внесла недостоверную информацию в электронную базу данных о якобы лечившимся на дневном стационаре ребенке. По результатам проверки факт подтвердился. Главе Шиловской ЦРБ вынесено представление. Медработницу привлекли к дисциплинарной ответственности.