Пьяный сельчанин угрожал знакомому палкой и трубой в Касимовском районе

В Касимовском районе задержан 37-летний местный житель после инцидента в селе Данево. По сообщению УМВД, пьяный мужчина угрожал 39-летнему знакомому, размахивая деревянной палкой, резиновым шлангом и металлической трубой. Потерпевший вызвал полицию. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Касимовском районе произошел инцидент, который привел к задержанию 37-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отдел полиции «Касимовский» обратился 39-летний мужчина и сообщил, что на улице села Данево пьяный человек размахивает разными предметами и угрожает ему.

На место происшествия сразу выехали полицейские. Они выяснили, что ссору устроил 37-летний житель, который работает на местной ферме. В тот день он был пьян и, увидев своего знакомого, начал угрожать ему, считая, что тот проявляет интерес к его жене. В ходе ссоры агрессор подбирал с земли деревянную палку, резиновый шланг и металлическую трубу, угрожая ударить.

Потерпевший испугался и вызвал полицию. В отношении агрессивного мужчины было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозит лишение свободы на срок до двух лет.