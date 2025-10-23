Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 101
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 312
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 346
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 960
Пьяный сельчанин угрожал знакомому палкой и трубой в Касимовском районе
В Касимовском районе задержан 37-летний местный житель после инцидента в селе Данево. По сообщению УМВД, пьяный мужчина угрожал 39-летнему знакомому, размахивая деревянной палкой, резиновым шлангом и металлической трубой. Потерпевший вызвал полицию. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Касимовском районе произошел инцидент, который привел к задержанию 37-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отдел полиции «Касимовский» обратился 39-летний мужчина и сообщил, что на улице села Данево пьяный человек размахивает разными предметами и угрожает ему.

На место происшествия сразу выехали полицейские. Они выяснили, что ссору устроил 37-летний житель, который работает на местной ферме. В тот день он был пьян и, увидев своего знакомого, начал угрожать ему, считая, что тот проявляет интерес к его жене. В ходе ссоры агрессор подбирал с земли деревянную палку, резиновый шланг и металлическую трубу, угрожая ударить.

Потерпевший испугался и вызвал полицию. В отношении агрессивного мужчины было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозит лишение свободы на срок до двух лет.