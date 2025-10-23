Пьяный сельчанин угрожал знакомому палкой и трубой в Касимовском районе

В Касимовском районе произошел инцидент, который привел к задержанию 37-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В отдел полиции «Касимовский» обратился 39-летний мужчина и сообщил, что на улице села Данево пьяный человек размахивает разными предметами и угрожает ему.
На место происшествия сразу выехали полицейские. Они выяснили, что ссору устроил 37-летний житель, который работает на местной ферме. В тот день он был пьян и, увидев своего знакомого, начал угрожать ему, считая, что тот проявляет интерес к его жене. В ходе ссоры агрессор подбирал с земли деревянную палку, резиновый шланг и металлическую трубу, угрожая ударить.
Потерпевший испугался и вызвал полицию. В отношении агрессивного мужчины было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозит лишение свободы на срок до двух лет.