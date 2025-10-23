Путин: ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk будет серьезным

Ответ России в случае нанесения ударов «Томагавками» по территории РФ будет серьезным — если не сказать ошеломляющим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин после заседания XVII съезда Русского географического общества.