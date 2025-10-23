Путин: ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk будет серьезным
Ответ России в случае нанесения ударов «Томагавками» по территории РФ будет серьезным — если не сказать ошеломляющим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин после заседания XVII съезда Русского географического общества.
Главные заявления главы государства:
- У России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.
- Новые санкции США — попытка оказать давление на Россию.
- Разговоры о возможности поставок ракет «Томагавк» Киеву — попытка эскалации.
- Трамп во время своего первого срока ввёл самое большое количество санкций против РФ.
- Новые санкции Запада существенно не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Энергетика России чувствует себя уверенно, хотя определенные потери будут.
- Диалог всегда лучше, чем продолжение войны.