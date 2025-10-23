Посетили 20 городов с альбомом «ЕсенинBlues». Рязанская группа Feelin’s рассказала об успехе тура и совместной работе с Борисом Саволделли

Рязанская группа Feelin’s совместно с итальянским вокалистом Борисом Саволделли завершила 11-й тур по России, в котором представила свой альбом «ЕсенинBluеs». Работу посвятили 130-летию Сергея Есенина. «ЕсенинBluеs» стал частью проекта «ЕсенинJazz», его автор — руководитель группы Feelin’s Геннадий Филин. Чтобы подвести итоги гастрольного тура и пообщаться с поклонниками, музыканты в среду, 22 октября, провели творческую встречу. На мероприятии присутствовали также ученики рязанской школы № 47, в котором ранее уже выступали Feelin’s и Саволделли.

Геннадий Филин рассказал, что в туре группа посетила 20 городов России, выступила в 18 филармониях и двух джазовых клубах, преодолела 11 тысяч 669 километров на поездах, автомобилях и самолетах. Гостям встречи также показали фотографии и видеоролики, сделанные во время выступлений, подготовки к ним.

«Мы только что вернулись из грандиозного путешествия, которое совершили по нашей стране. Каждый раз, выходя на сцену, я с гордостью говорил, что мы команда из Рязани. Везде нас ждал фурор. В 80% городов наши залы были заполнены до отказа», — поделился Геннадий Филин.

Также он рассказал, что в туре группа полностью отказалась от исполнения «американских джазовых стандартов». Программу разделили на две части: есенинские песни и веселый, задорный итальянский джаз. По словам Филина, данные составляющие объединяются и усиливают друг друга.

Кроме того, поклонники получили возможность задать вопросы не только руководителю группы, но и итальянскому вокалисту Борису Саволделли. Присутствовать в зале лично он не мог, но подключился онлайн по видеосвязи. Общался с поклонниками музыкант с помощью переводчика.

Первое, что заинтересовало школьников, — возраст Саволделли. Одна из учениц задала вопрос и выяснила, что итальянскому музыканту 55 лет. Однако он добавил, что готов легко выдерживать по 20 концертов в туре, несмотря на возраст.

Саволделли также рассказал, что изначально идею о сотрудничестве с группой Feelin’s воспринял с удивлением и понял, что это важный проект, но рискованный. На тот момент вокалист мало знал о Сергее Есенине, больше читал Владимира Маяковского. По словам Саволделли, он также был тесно знаком с творчеством Бориса Пастернака, в честь которого и был назван.

Итальянский вокалист поделился тем, что перед началом работы над совместным проектом, он изучал творчество Есенина и биографию. Саволделли посетил село Константиново, места, где жил и рос поэт.

Группа Feelin’s и Борис Саволделли отметили успешность проведенного тура и понадеялись на продолжение активного сотрудничества.