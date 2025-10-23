Мошенники начали обманывать россиян через несуществующий сервис доставки

По новому сценарию мошенники рассылают жертвам сообщения от компании Yandex Delivery, предлагая получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже якобы переданный курьеру. В других рассылках могут использоваться названия логистических компаний. В таком случае получателю направляют ссылку, по которой нужно перейти, чтобы забрать зарезервированные средства. Эксперты пояснили, что злоумышленники использовали знакомый бренд Yandex, «скрестив» его с сервисом доставки Delivery Club. Если человек не разбирается в теме курьерских служб, то такое сочетание покажется правдоподобным.

Мошенники начали обманывать россиян через несуществующий сервис доставки. Об этом сообщает РИА Новости.

