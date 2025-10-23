Рязань
Мошенники начали обманывать россиян через несуществующий сервис доставки
По новому сценарию мошенники рассылают жертвам сообщения от компании Yandex Delivery, предлагая получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже якобы переданный курьеру. В других рассылках могут использоваться названия логистических компаний. В таком случае получателю направляют ссылку, по которой нужно перейти, чтобы забрать зарезервированные средства. Эксперты пояснили, что злоумышленники использовали знакомый бренд Yandex, «скрестив» его с сервисом доставки Delivery Club. Если человек не разбирается в теме курьерских служб, то такое сочетание покажется правдоподобным.

