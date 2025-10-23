Матвиенко заявила, что маткапил необходимо переориентировать на поддержку многодетности
«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она в ходе заседания Совета по демографии.
Маткапитал необходимо переориентировать на поддержку многодетности. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, пишет URA.RU.
