Матвиенко заявила, что маткапил необходимо переориентировать на поддержку многодетности

«Учитывая акцент на многодетность, мы предлагаем также дифференцировать ставку семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она в ходе заседания Совета по демографии.