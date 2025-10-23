Губернатор сможет увольнять мэров и глав администраций в Рязанской области

Изменения в закон Рязанской области позволили губернатору увольнять глав муниципальных образований и мэров. Соответствующие обновления в основной закон региона начали действовать с 21 октября 2025 года, следует из документа. В статью 49 закона об обязанностях и правах губернатора Рязанской области внесли изменения. Теперь он вправе отрешить от должности главу муниципального образования, а также издать правовой акт об отрешении от должности.

Ранее стало известно, что в Рязанской области изменили правила проведения митингов и собраний.

Вечером 22 октября приостановили полномочия мэра Рязани Виталия Артемова в качестве секретаря реготделения «Единой России».