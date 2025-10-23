Глава Минздрава отметил, что россияне превышают нормы потребления сахара и соли

У россиян наблюдается тревожная тенденция в потреблении продуктов с низкой питательной ценностью, сообщает «Газета. ру» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он отметил, что граждане стали чаще употреблять «пустые калории», которые негативно сказываются на здоровье. Потребление сахара в России в 4 раза превышает рекомендованные нормы, а уровень соли почти в 2,5 раза выше допустимого. В то же время россияне не достигают норм по потреблению рыбы, овощей и фруктов.

По его словам, граждане стали чаще употреблять так называемые «пустые калории», которые не только не способствуют поддержанию жизнедеятельности организма, но и могут негативно сказаться на здоровье.

«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое — это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм», — рассказал он.

Кроме того, уровень потребления соли почти в 2,5 раза выше допустимого, а мясные продукты также потребляются в избытке. В то же время, россияне не достигают норм по рыбе, а также овощам и фруктам.

Министр подчеркнул, что многие люди продолжают бороться с привычками, сформированными биологически — любовью к сладкому и жирному. Он также обратил внимание на влияние агрессивного маркетинга нездоровой пищи, который способствует росту уровня ожирения в стране.

Исследования показали, что реклама определенных продуктов напрямую связана с увеличением потребления нездоровой пищи.