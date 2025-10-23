Рязань
Глава Минздрава отметил, что россияне превышают нормы потребления сахара и соли
У россиян наблюдается тревожная тенденция в потреблении продуктов с низкой питательной ценностью, сообщает «Газета. ру» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он отметил, что граждане стали чаще употреблять «пустые калории», которые негативно сказываются на здоровье. Потребление сахара в России в 4 раза превышает рекомендованные нормы, а уровень соли почти в 2,5 раза выше допустимого. В то же время россияне не достигают норм по потреблению рыбы, овощей и фруктов.

У россиян наблюдается тревожная тенденция в потреблении продуктов с низкой питательной ценностью. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, граждане стали чаще употреблять так называемые «пустые калории», которые не только не способствуют поддержанию жизнедеятельности организма, но и могут негативно сказаться на здоровье.

«В нашей стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое — это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм», — рассказал он.

Кроме того, уровень потребления соли почти в 2,5 раза выше допустимого, а мясные продукты также потребляются в избытке. В то же время, россияне не достигают норм по рыбе, а также овощам и фруктам.

Министр подчеркнул, что многие люди продолжают бороться с привычками, сформированными биологически — любовью к сладкому и жирному. Он также обратил внимание на влияние агрессивного маркетинга нездоровой пищи, который способствует росту уровня ожирения в стране.

Исследования показали, что реклама определенных продуктов напрямую связана с увеличением потребления нездоровой пищи.