ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области

В четверг, 23 октября, полицейские проведут в Рязанской области рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями с заведомо подложными номерами, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Нарушителям грозят штрафы.