Экс-зампреду облправительства Артему Никитину продлили содержание в СИЗО
Экс-зампреду рязанского правительства Артему Никитину продлили содержание в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Заседание состоялось 22 октября. На него, как передавала корреспондент РЗН. Инфо, опоздали адвокаты. После, по ходатайству следствия, заседание закрыли.

Как сообщили в пресс-службе Советского суда, органами предварительного следствия Никитин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также в совершении сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом в особо крупном размере.

Никитину продлили срок содержания под стражей по 26 января 2026 года включительно.

Постановление может быть обжаловано.

Подробнее о задержании бывшего зампредседателя правительства Артема Никитина можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.