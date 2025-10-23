Депутаты поддержали планируемое строительство высотки около парка в Рязани

23 октября на заседании градостроительного комитета депутаты гордумы единогласно проголосовали «за» изменения в генплане и ПЗЗ Рязани. Речь идет об участке около Комсомольского парка, который намерены перевести из зоны промышленных предприятий в зону жилой застройки многоэтажными домами.

Главный архитектор Рязани Михаил Наумов рассказал, что на публичных слушаниях высказали свое мнение об изменениях 278 человек, из них 118 рязанцев были против. Речь идет об участке в 12 тысяч м² у дома № 9а на улице Новаторов.

Отметим, на упомянутых публичных слушаниях жители высказались против строительства нового дома под их окнами, требовали благоустройства заброшенной территории (земля находилась в зоне промпредприятий).

Им несколько раз говорили, что пока планов по стройке многоэтажного дома там нет — нет проектной документации и запросов на разрешение осуществления строительства. Докладчиком на публичных слушаниях выступал главный инженер застройщика «Северной компании» Евгений Казаков.

После пояснения Наумова, депутат Максим Мустафин поднял вопрос о парковках в районе. Состоялся следующий диалог между ним и главархитектором:

— Мы на прошлых комитетах поднимали вопрос об отсутствии парковок в городе. Московский район — один из самых проблемных в этом вопросе. 118 человек были против, а остальные кто?

— Тоже жители, мы не имеем права спрашивать мнение не у жителей.

— Все мы понимаем, как проходят публичные слушания… Сейчас там еще одна многоэтажка будет, парковочных мест не хватает в районе. Сколько домов там будет?

— Один. Но мы пока не можем об этом говорить, проектной документации нет, разрешения на строительства тоже.

— Застройщик кто?

— «Ньютон».

Далее один из депутатов, который присутствовал на слушаниях, поделился, что жители просили построить на участке детские учреждения или продлить парковую зону, но, по его мнению, «это невозможно, потому что земля находится в частной собственности».

После все депутаты единогласно проголосовали «за» переделку зоны под многоэтажные дома.

Напомним, застройщик ООО «Ньютон» занимался скандальным строительством около артезианских скважин у «Ленты» на улице Тимуровцев. Местные жители составляли коллективное обращение к Путину против застройки у «Ленты».

Позже прокурор Октябрьского района подал иск о привлечении к административной ответственности ООО «С3 «Ньютон» за строительство на участке возле ТЦ «Лента» на улице Тимуровцев 3а, начатое без разрешения.