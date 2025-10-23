Депутаты одобрили идею возведения новой многоэтажки в центре Рязани

23 октября на профильном комитете городской думы они поддержали перевод земли на улице Введенской дом № 145 с зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения на общественно-жилую застройку. Ранее на публичных слушаниях стало известно, что на участке располагаются дома из старого фонда, некоторые из них — аварийные, планируется расселение. Слушания проводились по обращению Виталия Соловьева. Согласно открытым данным, он является директором ООО СЗ «Северная компания». Депутаты единогласно проголосовали «за» изменения. Окончательное решение примут на заседании гордумы.

