Большинство рязанцев уже начали планировать отпуск на 2026 год
Согласно данным опроса, 62% рязанцев уже определились, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% — летом, 7% — весной, 6% — осенью и 2% — зимой. 12% предпочитают не планировать отдых заранее. Составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров. Опрошенные с зарплатой ниже средней реже планируют летний отдых (45%) и чаще выбирают зимний (6%) по сравнению с теми, кто получает больше.

