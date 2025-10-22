Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 17:50
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 969
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 266
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 248
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Во Владикавказе у девушки опухли губы после попытки убрать филлеры

Во Владикавказе девушка столкнулась с проблемой после попытки убрать филлеры из губ. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Вместо ожидаемого эффекта, губы пациентки начали стремительно увеличиваться в размере, что привело к отеку Квинке. Это не первый опыт Дианы с удалением филлеров, однако в этот раз все закончилось неудачно.

После того как губы распухли Диана вызвала скорую помощь, но врачи отказались госпитализировать ее. Только после второго вызова медики приехали на вызов.

Косметологи объяснили ситуацию тем, что при первом контакте с препаратом лонгидаза организм может начать вырабатывать антитела. При повторном использовании реакция организма становится гораздо более выраженной.

Фото: Плохие новости 18+