Во Владикавказе у девушки опухли губы после попытки убрать филлеры

Во Владикавказе девушка столкнулась с проблемой после попытки убрать филлеры из губ. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Вместо ожидаемого эффекта, губы пациентки начали стремительно увеличиваться в размере, что привело к отеку Квинке. Это не первый опыт Дианы с удалением филлеров, однако в этот раз все закончилось неудачно.

После того как губы распухли Диана вызвала скорую помощь, но врачи отказались госпитализировать ее. Только после второго вызова медики приехали на вызов.

Косметологи объяснили ситуацию тем, что при первом контакте с препаратом лонгидаза организм может начать вырабатывать антитела. При повторном использовании реакция организма становится гораздо более выраженной.

Фото: Плохие новости 18+