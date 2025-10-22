В Рязанской области выросло количество вакансий с удаленной работой

В регионе размещено почти 5,2 тысячи предложений, что на 2% больше, чем в 2024 году. На долю области приходится 2% всех удаленных вакансий ЦФО. По этому показателю Рязанская область занимает третью строчку рейтинга среди субъектов округа. Средняя зарплата на удалёнке составляет 64,9 тысячи рублей.

