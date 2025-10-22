В Рязанской области в аварии с четырьмя грузовиками погиб человек

Трагедия случилась утром 22 октября, в Михайловском районе на 221-ом километре дороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, столкнулись четыре большегруза. В результате происшествия 50-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» скончался на месте ДТП, 35-летний водитель «Мерседес» госпитализирован с травмами. Экстренные службы работают на участке ЧП.

