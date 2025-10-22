В Рязанской области прошли сборы кинологов

Мероприятие состоялось в исправительной колонии № 5. В течение четырех дней кинологи отрабатывали нормативы упражнений для подготовки служебных собак различных категорий. Значительную часть сборов посвятили отработке практических действий, а также совершенствованию навыков дрессировки: выборке вещи и человека, обыску транспорта и местности, лобовой атаке, следовой работе, а также соблюдению мер безопасности при работе с собаками.