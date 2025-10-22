В Рязанской области открыли памятник погибшим при ЧС на пороховом заводе

Памятник в честь погибших при ЧС на оборонном предприятии открыли 22 октября в селе Новая Пустынь Шиловского района. Трагедия произошла 22 октября 2021 года в пороховом цеху завода в поселке Лесной. На предприятии прогремел взрыв из-за нарушения технологического процесса. Погибли 17 человек. Отмечается, что в течение недели на памятнике установят колокол.