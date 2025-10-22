В Рязанской области мужчина хотел убить соседку лопатой

В полицию обратилась 40-летняя жительница Москвы и сообщила, что на улице села Красное Сапожковского района мужчина угрожает убить ее и маму лопатой. Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области мужчина хотел убить соседку лопатой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Москвы и сообщила, что на улице села Красное Сапожковского района мужчина угрожает убить ее и маму лопатой.

По предварительной информации, женщины приезжают отдохнуть в дачном доме. Их путь по населенному пункту проходит мимо дачи 50-летнего жителя Москвы.

Неоднократно женщины замечали, что сосед оставляет перед своим домом на дорожке строительный мусор или спиленные ветки. Москвички делали дачнику замечания и просили держать проход свободным. Житель столицы ответил руганью и, размахивая лопатой, пригрозил убить соседей, если они не перестанут к нему обращаться.

Возбуждено уголовное дело.