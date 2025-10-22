В Рязанской области изменили правила проведения митингов и собраний

Рязанцам позволили проводить референдумы и собрания для решения проблем непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Согласно предыдущей версии документа, подобные сходы граждане могли организовывать только «по наиболее важным вопросам местного значения». Изменения внесли в устав Рязанской области. Новые правила вступили в силу 21 октября 2025 года.