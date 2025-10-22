В Рязанской области горел микроавтобус

В Путятинском районе 21 октября горел микроавтобус. Об этом сообщила пресс- служба МЧС России по Рязанской области. Сообщение поступило в 18:38. В результате пожара огнем была повреждена кабина и частично груз. Возгорание ликвидировали 4 человека и 2 единицы техники. Площадь пожара составила 3 м².