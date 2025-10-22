В Рязани на улице Карьерная завершился ремонт дороги

В Рязани на улице Карьерная завершились работы по укладке новой асфальтовой дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. На выполненные работы предоставлена гарантия на срок 5 лет. Кроме того, при въезде на улицу Карьерную была обустроена небольшая площадка на месте оврага, где жители уже высадили 20 саженцев спиреи и установили информационный стенд для размещения данных о деятельности ТОС. В этом году в районе Дашки Военные было построено три новых асфальтовых дороги общей протяженностью около 1750 метров и шириной около 3 метров.

