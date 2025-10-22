В России верхняя одежда может подорожать на 15-20%

В настоящее время средняя стоимость пуховика составляет 13,4 тысячи рублей — это на 7% дороже, чем годом ранее. Традиционный рост цен на зимнюю одежду достигает пика в октябре — ноябре из-за сезонного увеличения спроса. По словам экспертов, ближе к зиме продавцы завышают стоимость в среднем на 15-20%.

В России верхняя одежда может подорожать на 15-20%. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на «Честный знак».

Наиболее выгодным периодом для «утепления» называют конец февраля и начало весны, когда можно купить товары со скидкой до 70%.