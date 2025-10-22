«Ъ»: в России в 2025 году сократилось число супермаркетов

Отмечается, что в январе-сентябре 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов сократилось на 1,4%. За это время закрылось 67 объектов общей площадью 185,2 тысяч квадратных метров. Как указали в публикации, одна из причин подобной ситуации заключается в том, что потребители «разлюбили» большие торговые пространства и предпочитают покупать продукты в небольших магазинах в шаговой доступности или заказывать доставку товаров.

