В России предложили увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей
В России предложили увеличить пенсии детям, оставшимся без родителей. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 22 октября РИА Новости.

Законопроектом предлагается увеличить выплаты по потере кормильца за счет повышения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Для несовершеннолетнего, который потерял обоих родителей, предусматривается увеличение суммарного ИПК обоих родителей в 1,5 раза, а для детей умершей одинокой матери — в 3 раза.

Отмечается, что средний размер пенсии по потере кормильца сейчас составляет около 16,7 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта выплаты увеличатся примерно от 25 до 50 тысяч рублей, уточнил Миронов.