В Минобороны уточнили подробности проекта о специальных сборах для резервистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов будут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона для противодействия беспилотникам.
Цимлянский отметил, что законопроект будет распространяться только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв.
Он также заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ. О мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет.
«Резервисты сохранят за собой работу и заработок. Пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку», — заключил Цимлянский.
Ранее проект одобрило Правительство.