В Минобороны уточнили подробности проекта о специальных сборах для резервистов

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов будут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона для противодействия беспилотникам. Цимлянский отметил, что законопроект будет распространяться только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв. Он также заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ. О мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет. «Резервисты сохранят за собой работу и заработок. Пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку», — заключил Цимлянский.

В Минобороны уточнили подробности проекта о специальных сборах для резервистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что резервистов будут направлять на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона для противодействия беспилотникам.

Цимлянский отметил, что законопроект будет распространяться только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв.

Он также заявил, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и задачам за пределами РФ. О мобилизации в контексте привлечения резервистов не идет.

«Резервисты сохранят за собой работу и заработок. Пройдут огневую, инженерную и медицинскую подготовку», — заключил Цимлянский.

Ранее проект одобрило Правительство.