В Красноярском крае при пожаре в экопарк-отеле пострадал человек

В Красноярском крае произошел мощный пожар в экопарк-отеле, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».

Пламя охватило деревянные постройки на территории базы отдыха в Емельяновском районе, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.

До прибытия сотрудников МЧС 90 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Сейчас спасатели оперативно приступили к ликвидации огня.

В результате инцидента пострадал работник отеля.

Фото: 112