В Красноярском крае при пожаре в экопарк-отеле пострадал человек
В Красноярском крае произошел мощный пожар в экопарк-отеле, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщили в телеграм-канале «112».
Пламя охватило деревянные постройки на территории базы отдыха в Емельяновском районе, площадь возгорания составила 900 квадратных метров.
До прибытия сотрудников МЧС 90 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.
Сейчас спасатели оперативно приступили к ликвидации огня.
В результате инцидента пострадал работник отеля.
Фото: 112