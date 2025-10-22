В Госдуме призвали запретить нейросети, позволяющие создавать дипфейки

Депутат Госдумы Елена Драпеко из фракции «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой запретить нейросети, позволяющие создавать дипфейки, и ввести уголовную ответственность за распространение клеветнических материалов, пишет «Абзац».
Она отметила, что хотя идея запрета звучит обнадеживающе, на данный момент отсутствуют четкие технологические решения для контроля и отслеживания авторов таких материалов.
Драпеко подчеркнула, что дипфейки могут нанести серьезный репутационный ущерб и вызвать подозрения в служебном несоответствии у должностных лиц. В условиях, когда такие технологии становятся все более доступными, возникает риск, что люди перестанут доверять своим глазам. Она предостерегла о возможных политических скандалах и непредсказуемых последствиях, которые могут возникнуть из-за сгенерированного нейросетью контента.
Депутат призвала к консультациям со специалистами в области IT-технологий, чтобы разработать эффективные меры по контролю за использованием нейросетей и защитить граждан от потенциальных угроз.