В Госдуме призвали запретить нейросети, позволяющие создавать дипфейки
Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила запретить нейросети для создания дипфейков и ввести уголовную ответственность за распространение клеветы, сообщает «Абзац». Она отметила отсутствие технологий для контроля и отслеживания авторов таких материалов, несмотря на важность запрета. Драпеко подчеркнула риски серьёзного репутационного ущерба, недоверия к официальным лицам и возможных политических скандалов из-за распространения дипфейков. Депутат призвала к консультациям с IT-специалистами для разработки эффективных мер по контролю за нейросетями и защите граждан от угроз.

Депутат Госдумы Елена Драпеко из фракции «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой запретить нейросети, позволяющие создавать дипфейки, и ввести уголовную ответственность за распространение клеветнических материалов, пишет «Абзац».

Она отметила, что хотя идея запрета звучит обнадеживающе, на данный момент отсутствуют четкие технологические решения для контроля и отслеживания авторов таких материалов.

Драпеко подчеркнула, что дипфейки могут нанести серьезный репутационный ущерб и вызвать подозрения в служебном несоответствии у должностных лиц. В условиях, когда такие технологии становятся все более доступными, возникает риск, что люди перестанут доверять своим глазам. Она предостерегла о возможных политических скандалах и непредсказуемых последствиях, которые могут возникнуть из-за сгенерированного нейросетью контента.

Депутат призвала к консультациям со специалистами в области IT-технологий, чтобы разработать эффективные меры по контролю за использованием нейросетей и защитить граждан от потенциальных угроз.