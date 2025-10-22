В Госдуме призвали принять закон о защите прав женщин от деятелей РПЦ

Священнослужитель Кирилл Марковский вызвал широкий общественный резонанс своими заявлениями о финансовых обязанностях женщин перед церковью. Об этом пишет «Газета. ру». Он отметил, что женщинам не нужно много денег и предложил отдавать часть своих доходов на нужды РПЦ. Эти слова были подвергнуты критике со стороны председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, которая считает, что подобные высказывания отталкивают людей от церкви. Она отметила, что необходимо принять закон, защищающий права женщин от подобных заявлений, подчеркивая, что в России существует закон о защите прав верующих, но нет аналогичного для неверующих. Она выразила мнение, что церковь должна быть отделена от государства и не должна навязывать свои взгляды светскому обществу.

Кирилл Марковский ранее заявил, что зарплата в 100 тысяч рублей для женщин является «небогоугодной роскошью» и предложил, чтобы 90 тысяч из этой суммы шло на нужды храма. Позже он уточнил, что имел в виду зарплату в миллион рублей, добавив, что 150 тысяч рублей для женщин — это «вполне адекватно». Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе пояснил, что мнения священника являются его личным взглядом.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости