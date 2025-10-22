В Госдуме предложили запретить ограничения предоставления ЖКУ без суда

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает приостанавливать или ограничивать коммунальные услуги без решения суда. Сейчас при задолженности услуги могут ограничивать, но новый закон сохраняет эту практику, вводя обязательное судебное решение для действий по отоплению, газу, электричеству, водоснабжению и водоотведению в многоквартирных домах. Если закон примут, он начнёт действовать с 1 марта 2026 года.

В настоящее время предоставление ЖКУ может быть ограничено в случае наличия задолженности у потребителей. Однако, согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива сохраняет эти полномочия, но вводит новый механизм защиты граждан. Предлагаемые изменения в статью 157 ЖК РФ устанавливают, что приостановка и ограничение таких услуг, как отопление, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах могут осуществляться только на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Авторы законопроекта подчеркивают, что данная мера направлена на усиление социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан, включая детей, инвалидов и пенсионеров. Это поможет предотвратить ситуации, когда прекращение предоставления коммунальных услуг может угрожать жизни или нормальному существованию этих людей.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.