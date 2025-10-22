В Госдуме предложили запретить ограничения предоставления ЖКУ без суда

ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, который предполагает запрет на приостановку или ограничение предоставления коммунальных услуг (ЖКУ) без решения суда. Документ уже размещен в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает «Газета. ру».
В настоящее время предоставление ЖКУ может быть ограничено в случае наличия задолженности у потребителей. Однако, согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива сохраняет эти полномочия, но вводит новый механизм защиты граждан. Предлагаемые изменения в статью 157 ЖК РФ устанавливают, что приостановка и ограничение таких услуг, как отопление, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в многоквартирных домах могут осуществляться только на основании решения суда, вступившего в законную силу.
Авторы законопроекта подчеркивают, что данная мера направлена на усиление социальной защиты наиболее уязвимых категорий граждан, включая детей, инвалидов и пенсионеров. Это поможет предотвратить ситуации, когда прекращение предоставления коммунальных услуг может угрожать жизни или нормальному существованию этих людей.
Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.