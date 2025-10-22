Рязань
В Госдуме предложили вырученные с устриц средства раздать пенсионерам
В Госдуме обсуждают возможность перераспределения доходов от продажи устриц в пользу пенсионеров и многодетных семей. Об этом пишет «Газета. ру». Вячеслав Володин высказал мнение, что деликатес не должен облагаться налогом, так как устрицы не являются продуктом массового потребления. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов поддержал эту позицию, отметив, что в Москве и на Урале россияне платят одинаковую цену за устрицы. Он предложил использовать вырученные средства для адресной продовольственной помощи пенсионерам и многодетным семьям, подчеркивая, что такая система уже успешно работает в крупных городах.

В Госдуме обсуждают возможность перераспределения доходов от продажи устриц в пользу пенсионеров и многодетных семей. Об этом пишет «Газета. ру».

Вячеслав Володин высказал мнение, что деликатес не должен облагаться налогом, так как устрицы не являются продуктом массового потребления.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов поддержал эту позицию, отметив, что в Москве и на Урале россияне платят одинаковую цену за устрицы.

Он предложил использовать вырученные средства для адресной продовольственной помощи пенсионерам и многодетным семьям, подчеркивая, что такая система уже успешно работает в крупных городах.

«Логичнее было бы дать пенсионерам и многодетным семьям по всей стране адресную продовольственную помощь», — отметил Наумов.

Депутат также добавил, что богатые россияне должны нести большую финансовую нагрузку за покупку устриц.

Фото: Getty Images/iStockphoto