В Госдуме назвали плюсы плана ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала предложение ЕС о «Совете по вопросам мира» для ускорения урегулирования конфликта в Украине. Она подчеркнула необходимость участия Европы из-за её поддержки Киева и поставок оружия. При этом Журова отметила разрозненность позиций европейских стран, каждая защищает свои интересы. Она выразила надежду на роль Дональда Трампа, который может объединить лидеров ЕС или назначить представителя для переговоров, благодаря своему решительному характеру и стремлению стать международным медиатором. Журова добавила, что ключевыми в переговорах остаются позиции России и Украины, но Москве будет проще вести диалог с одним представителем ЕС или с самим Трампом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала предложение Евросоюза о новом мирном плане и создании «Совета по вопросам мира» для ускорения урегулирования конфликта в Украине. Об это пишет «Газета.Ru».

Она отметила, что участие Европы в мирных переговорах является необходимым, учитывая ее финансовую поддержку Киева и поставки оружия для Вооруженных сил Украины.

Журова подчеркнула, что существует проблема разрозненности позиций европейских стран, каждая из которых стремится отстоять свои интересы. Она выразила надежду, что Дональд Трамп сможет объединить мнения европейских лидеров или назначить одного представителя, который будет представлять их интересы. По ее мнению, Трамп имеет решительный характер и стремление войти в историю как международный медиатор, что может способствовать более публичному и прозрачному процессу мирного урегулирования.

Депутат также добавила, что ключевыми в этом процессе должны оставаться позиции России и Украины, однако для Москвы будет проще вести переговоры с одним представителем от ЕС или самим Трампом.