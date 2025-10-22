Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 17:50
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 969
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 266
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 248
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стало известно, как называли рязанских новорожденных с января по сентябрь 2025 года
Самые популярные имена: для девочек: София — 105, Анна — 101, Варвара — 94, Ева — 93, Василиса — 89, Мария — 79, Виктория — 69, Алиса, полина — 66, Ксения — 63 для мальчиков: Михаил — 135, Александр — 98, Артем — 95, Максим — 93, Дмитрий — 90, Матвей — 89, Иван — 83, Тимофей — 69, Илья — 67, Кирилл — 65 Самые редкие и необычные имена: для девочек: Августина, Аксиния, Афанасия, Василина, Евфросиния, Зоя, Лукерья, Лукреция, Нюша, Россияна, Рубина, Славяна, Степанида, Устина для мальчиков: Велеслав, Евсей, Ерофей, Леонард, Моисей, Ростислав, Христофор, Ян.

Стало известно, как называли рязанских новорожденных с января по сентябрь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.

Самые популярные имена :

  • для девочек: София — 105, Анна — 101, Варвара — 94, Ева — 93, Василиса — 89, Мария — 79, Виктория — 69, Алиса, полина — 66, Ксения — 63
  • для мальчиков: Михаил — 135, Александр — 98, Артем — 95, Максим — 93, Дмитрий — 90, Матвей — 89, Иван — 83, Тимофей — 69, Илья — 67, Кирилл — 65

Самые редкие и необычные имена:

  • для девочек: Августина, Аксиния, Афанасия, Василина, Евфросиния, Зоя, Лукерья, Лукреция, Нюша, Россияна, Рубина, Славяна, Степанида, Устина,
  • для мальчиков: Велеслав, Евсей, Ерофей, Леонард, Моисей, Ростислав, Христофор, Ян.