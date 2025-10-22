Стало известно, как называли рязанских новорожденных с января по сентябрь 2025 года

Самые популярные имена: для девочек: София — 105, Анна — 101, Варвара — 94, Ева — 93, Василиса — 89, Мария — 79, Виктория — 69, Алиса, полина — 66, Ксения — 63 для мальчиков: Михаил — 135, Александр — 98, Артем — 95, Максим — 93, Дмитрий — 90, Матвей — 89, Иван — 83, Тимофей — 69, Илья — 67, Кирилл — 65 Самые редкие и необычные имена: для девочек: Августина, Аксиния, Афанасия, Василина, Евфросиния, Зоя, Лукерья, Лукреция, Нюша, Россияна, Рубина, Славяна, Степанида, Устина для мальчиков: Велеслав, Евсей, Ерофей, Леонард, Моисей, Ростислав, Христофор, Ян.