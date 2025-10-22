Совет Федерации РФ одобрил закон, ужесточающий правила рекламы энергетиков

Совет Федерации России одобрил закон, который ужесточает правила рекламы безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков. Теперь любая реклама таких продуктов обязана сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления, сообщает ТАСС.
Согласно новому законодательству, в радиорекламе уведомление должно звучать не менее трех секунд, а в телевизионных роликах и видеопоказах — не менее пяти. Кроме того, предупреждение должно занимать минимум 7% площади кадра или рекламного макета. Эти изменения вносятся в федеральный закон «О рекламе» и направлены на повышение осведомленности потребителей о возможном вреде чрезмерного употребления энергетиков.
Закон также запрещает направлять такую рекламу на несовершеннолетних и исключает информацию о витаминах или биологически активных добавках в составе напитков.