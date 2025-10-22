РЖД: с января россияне до 14 лет смогут покупать билеты на поезда заграницу только по загранпаспорту

Отмечается, что с 20 января оформить билет на поезд заграницу для ребенка до 14 лет по свидетельству о рождении будет невозможно. В РЖД уточнили, что дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Билеты на поездки по территории России по-прежнему можно приобретать по свидетельству о рождении.