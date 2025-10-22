Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, ночью и утром местами по области ожидается туман. Он накроет региона примерно в 21:00 22 октября. Метеопредупреждение будет действовать до утра 23 октября.
Рязанскую область снова накроет туман. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.
