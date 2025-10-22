Рязанские волонтеры помогли найти заблудившегося человека
По данным отряда «Мещера», женщина потерялась в районе села Мурмино. Поисковики смогли установить ее местоположение и направили информацию в ЕДДС. Дальнейшее развитие событий не уточняется.
