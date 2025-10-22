Рязанку оштрафовали за кражу детского велосипеда

Установлено, что в июле 2025 года 23-летняя жительница Шилова унесла из тамбура супермаркета беговел стоимостью 5508 рублей. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил девушке штраф 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.