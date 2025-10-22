Рязанец украл деньги и потратил их на алкоголь

45-летний житель соседнего региона приехал в командировку в село Павелец Скопинского района и потерял смартфон. Позже он восстановил доступ к абонентскому номеру и онлайн-сервисам. Мужчина узнал, что с его банковского счета похитили 40 тысяч рублей. Он обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 31-летний житель Скопина. Его задержали. По предварительной информации полиции, скопинец приехал в село к приятелям и нашел телефон. Через онлайн-банк он перевел 40 тысяч рублей. Злоумышленник потратил их на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

