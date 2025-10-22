Рязанца с мешком марихуаны задержали на улице

Правоохранители заподозрили ранее судимого 39-летнего жителя Ряжска в незаконном обороте запрещенных веществ. Его остановили на одной из улиц райцентра во время попытки спрятать наркотики в надежном месте. При досмотре изъято 688 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), максимально наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

