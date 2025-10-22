Рязанцы поделились мнением, будут ли они работать на пенсии

29% жителей считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 24%. Личные сбережения рассчитывают использовать 15% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 2%.

Рязанцы поделились мнением, будут ли они работать на пенсии. Об этом пишет сервис SuperJob.

