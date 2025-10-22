Рязанцев предупредили о массовом отключении света 23 октября

23 октября с 15:30 до 16:00 в Рыбном отключат свет на следующих улицах: Юбилейная; Пролетарская; МОГЭСа; Паровозная; Деповская; Заречная; Солнечная; Театральная; Железнодорожная; Пионерская; Радужная; Березовая; Комсомольская; 2-я Железнодорожная; 2-я Новая; Прогресса; Новосельская; Прогресса 2-й квартал; Интернациональная; Большая.

Жителей Рыбного предупредили о массовом отключении света 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации в своих соцсетях.

23 октября с 15:30 до 16:00 в Рыбном отключат свет на следующих улицах: