Рязанцев предупредили о массовом отключении света 23 октября
Жителей Рыбного предупредили о массовом отключении света 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации в своих соцсетях.
23 октября с 15:30 до 16:00 в Рыбном отключат свет на следующих улицах:
- Юбилейная;
- Пролетарская;
- МОГЭСа;
- Паровозная;
- Деповская;
- Заречная;
- Солнечная;
- Театральная;
- Железнодорожная;
- Пионерская;
- Радужная;
- Березовая;
- Комсомольская;
- 2-я Железнодорожная;
- 2-я Новая;
- Прогресса;
- Новосельская;
- Прогресса 2-й квартал;
- Интернациональная;
- Большая.