Рязанца осудили за демонстрацию изображения с экстремистской символикой
Установлено, что обвиняемый неоднократно демонстрировал изображения с экстремистской символикой. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в колонии общего режима.
Рязанца осудили за демонстрацию изображения с экстремистской символикой. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
