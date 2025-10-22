Ручей Быстрец в Рязани снова поменял цвет на ярко-бирюзовый

«Сегодня утром ручей Быстрец снова окрасился в ярко-бирюзовый цвет. Заявление в природоохранную прокуратуру отправлено. Это уже четвертый или пятый случай окрашивания водного объекта за этот год», — отметил комментатор. Напомним, в региональном минприроды отвечали РЗН. Инфо при аналогичном случае изменения цвета воды в ручье, что там обнаружили ПДК нефтепродуктов и нитрита азота. Также в минприроды предположили, что изменения цвета воды в ручье на красный, белый и черный в 2024 году связаны со сливанием в ручей водорастворимых красителей.

