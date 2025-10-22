Россияне снова столкнулись с проблемами в работе Telegram

Пользователи не могут войти в приложение, отправить сообщения. Сбои наблюдаются в мобильном приложении и на сайте. Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России. Причиной ограничений стало «противодействие преступности».