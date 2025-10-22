Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
Чтв, 23
Птн, 24
ЦБ USD 81.65 0.3 23/10
ЦБ EUR 94.75 0.08 23/10
Нал. USD 82.00 / 82.10 22/10 17:50
Нал. EUR 95.25 / 96.69 22/10 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 968
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 266
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 248
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиянам предложили бонусы за отказ от перекуров на работе
В России растет число никотинозависимых, которые не курят на рабочем месте. Об этом сообщила Наталья Голованова из SuperJob. Компании стимулируют отказ от курения через дополнительные оплачиваемые дни отпуска и сокращённый рабочий день в пятницу. По словам Галины Сахаровой из Минздрава, курящие сотрудники чаще болеют, теряют продуктивное время, а табачный дым ухудшает здоровье и увеличивает затраты работодателей на медобслуживание. Согласно исследованиям SuperJob, 23% компаний вводят ограничения на частоту и длительность перекуров. Доля некурящих на работе выросла с 13% в 2016 году до 19% сейчас. Однако у трети курящих перекуры пять и более раз в день. Работодатели создают комфортные условия для курящих, выделяя зоны.

В России наблюдается рост числа никотинозависимых, которые не позволяют себе курить на рабочем месте. Как сообщает НСН, об этом заявила Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob. По ее словам, компании активно стимулируют сотрудников отказываться от курения, предлагая дополнительные оплачиваемые дни к отпуску и сокращая рабочее время в пятницу.

Главный научный сотрудник ЦНИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова отметила, что курящие работники чаще болеют и теряют продуктивное время в течение рабочего дня. Табачный дым вызывает воспалительные процессы и увеличивает риск заболеваний, что негативно сказывается на эффективности труда и увеличивает затраты работодателей на медицинское обслуживание.

Согласно опросам SuperJob, 23% компаний вводят правила, ограничивающие частоту и продолжительность перекуров для курящих сотрудников. В результате, доля никотинозависимых, которые не курят на работе, возросла с 13% в 2016 году до 19% в текущем году. Однако среди курящих все еще наблюдается высокая частота перекуров: каждый третий курящий на работе делает это пять и более раз за день.

Работодатели также стараются создать комфортные условия для курящих, выделяя специальные места для курения. При этом 86% компаний предоставляют зоны для классических сигарет, а 77% — для электронных. Тем не менее, 40% некурящих сотрудников испытывают раздражение от перекуров коллег.