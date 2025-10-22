Россиянам предложили бонусы за отказ от перекуров на работе

В России растет число никотинозависимых, которые не курят на рабочем месте. Об этом сообщила Наталья Голованова из SuperJob. Компании стимулируют отказ от курения через дополнительные оплачиваемые дни отпуска и сокращённый рабочий день в пятницу. По словам Галины Сахаровой из Минздрава, курящие сотрудники чаще болеют, теряют продуктивное время, а табачный дым ухудшает здоровье и увеличивает затраты работодателей на медобслуживание. Согласно исследованиям SuperJob, 23% компаний вводят ограничения на частоту и длительность перекуров. Доля некурящих на работе выросла с 13% в 2016 году до 19% сейчас. Однако у трети курящих перекуры пять и более раз в день. Работодатели создают комфортные условия для курящих, выделяя зоны.

В России наблюдается рост числа никотинозависимых, которые не позволяют себе курить на рабочем месте. Как сообщает НСН, об этом заявила Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob. По ее словам, компании активно стимулируют сотрудников отказываться от курения, предлагая дополнительные оплачиваемые дни к отпуску и сокращая рабочее время в пятницу.

Главный научный сотрудник ЦНИИ информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова отметила, что курящие работники чаще болеют и теряют продуктивное время в течение рабочего дня. Табачный дым вызывает воспалительные процессы и увеличивает риск заболеваний, что негативно сказывается на эффективности труда и увеличивает затраты работодателей на медицинское обслуживание.

Согласно опросам SuperJob, 23% компаний вводят правила, ограничивающие частоту и продолжительность перекуров для курящих сотрудников. В результате, доля никотинозависимых, которые не курят на работе, возросла с 13% в 2016 году до 19% в текущем году. Однако среди курящих все еще наблюдается высокая частота перекуров: каждый третий курящий на работе делает это пять и более раз за день.

Работодатели также стараются создать комфортные условия для курящих, выделяя специальные места для курения. При этом 86% компаний предоставляют зоны для классических сигарет, а 77% — для электронных. Тем не менее, 40% некурящих сотрудников испытывают раздражение от перекуров коллег.